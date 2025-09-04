PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Rennradfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Eine 57-jährige Neusserin befuhr am Montag (25.08.), gegen 20 Uhr, mit ihrem schwarzen Rennrad auf der Heerdterbuschstraße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Auf Höhe der Hausnummern 1 bis 3 kam sie aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich.

Die Dame wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen kann zum jetzigen Zeitpunkt weder ein Alleinunfall noch ein Unfall mit einer weiteren beteiligten Person nicht ausgeschlossen werden.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun Zeugen und mögliche Unfallbeteiligte.

Diese werden gebeten sich unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

