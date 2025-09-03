PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei zieht positive Bilanz zum Neusser Bürgerschützenfest

Neuss (ots)

Die Bilanz der Polizei zum Neusser Bürgerschützenfest 2025 fällt wie in den Vorjahren positiv aus.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher zog es auch dieses Jahr wieder zum Feiern in die Neusser Innenstadt. Die Polizei blickt auf eine insgesamt ruhige Einsatzlage zurück. Die Erfahrung zeigt aber auch, da wo viele Menschen zusammenkommen und Alkohol konsumiert wird, da kommt es auch zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen.

Die Gesamtbilanz in Zahlen (in Klammern die Zahlen aus dem Jahr 2024):

Zur Gefahrenabwehr wurde 19 Personen ein Platzverweis ausgesprochen und 8 (Vorjahr 5) Personen wurden in Gewahrsam genommen. Diese Störer hatten beispielsweise Besucher provoziert, auf dem Festgelände randaliert oder sie hatten eine Straftat begangen.

Die Polizei erhielt Kenntnis über 10 (Vorjahr 10) Körperverletzungsdelikte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde keine Person schwer verletzt.

Polizisten wurden bei dem Einsatz nicht (Vorjahr 0) verletzt. Es kam zu einer (Vorjahr 0) Widerstandshandlung gegen eingesetzte Kräfte.

Insgesamt wurden der Polizei im Rhein-Kreis Neuss 15 (Vorjahr 3) Diebstähle gemeldet. Es wurde eine (Vorjahr 0) sexuelle Belästigung angezeigt. Weitere Sexualstraftaten, insbesondere solche unter Verwendung von sogenannten K.o.-Tropfen, wurden der Polizei nicht (Vorjahr 0) bekannt.

Herausragende Vorfälle verzeichnet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss nicht.

Die Polizei dankt allen Feiernden, die durch verantwortungsbewusstes Verhalten dazu beigetragen haben, dass Neusser Bürgerschützenfest für alle Beteiligten zu einer friedlichen und fröhlichen Veranstaltung zu machen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 12:56

    POL-NE: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit Jugendlichem

    Neuss (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Pedelec-Fahrer, der sich am Freitag, 29. August, gegen 13:30 Uhr nach einem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt haben soll. Zu diesem Zeitpunkt war ein 16-Jähriger gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf der Bergheimer Straße in Neuss unterwegs. Er befuhr die Überquerung der Autobahn 57 in Richtung Reuschenberg. In ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 11:38

    POL-NE: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger: Polizei sucht weitere Zeugen

    Neuss (ots) - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss suchen nach einem Zusammenstoß zwischen Pkw und einem Fußgänger Zeugen, um den Unfall gerichtsverwertbar rekonstruieren zu können. Der Fußgänger, ein 35-jähriger wohnungsloser Mann, überquerte nach ersten Erkenntnissen am Montagmorgen (01.09.) gegen 05:25 Uhr auf Höhe der Nordstraße die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren