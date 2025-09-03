PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Fundstück nach dem Schützenfest: Wem gehört dieses Holzgewehr?

Neuss (ots)

Das Neusser Bürger- und Schützenfest, das größte seiner Art auf der Welt, ist für dieses Jahr beendet.

Die Polizei zieht positive Bilanz eines weitgehend ruhigen und friedlichen Volksfestes.

Jedoch muss zum Abschluss noch eine Fahndung herausgegeben werden:

Gesucht wird der Besitzer des abgebildeten Holzgewehres, geschmückt mit Eichenlaub und einer aufblasbaren Gitarre. Dieses wurde während des Fests aufgefunden und an die Beamten übergeben, nun kann es bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgeholt werden.

Ein Termin zur Abholung kann unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de vereinbart werden.

