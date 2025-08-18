Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Wismarer Innenstadt

Wismar (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Rande des Schwedenfestes sind zwei junge Männer (15,20) mit Schnitt- bzw. Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Beide konnten nach erfolgter ärztlicher Versorgung noch in der selben Nacht das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 16. auf den 17.08.2025. Nach jetzigem Erkenntnisstand hat ein 19-jähriger Besucher des Festes die beiden Geschädigten im Streit mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, am Oberkörper bzw. unter dem Arm verletzt.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Tatverdächtige wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde u.a. auch die Wohnung des 19-Jährigen durchsucht und zwei Messer sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet. Motiv und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Alle Beteiligten sind deutscher Nationalität.

