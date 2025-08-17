Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person bei Alt Zachun (LK LUP)

Alt Zachun (LK LUP) (ots)

Am 17.08.2025 ereignete sich gegen 20:15 Uhr in der Nähe von Alt Zachun (LK LUP) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Über den Polizeinotruf wurde auf der L 092 ein auffälliger PKW Opel gemeldet, der aufgrund seiner Fahrweise bereits mehrere "Fast-Unfälle" verursacht hatte. Entsandte Funkstreifenwagen konnten das betreffende Fahrzeug, welches von einem Mann gefahren wurde, kurz vor Besendorf im Gegenverkehr wahrnehmen. Nachdem sie wendeten stellten sie den bereits verunfallte PKW am Ortseingang von Alt Zachun fest. Der PKW kam nach aktuellem Erkenntnisstand in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und fing Feuer. In der Folge verstarb der bislang unbekannte Kraftfahrer im brennenden Fahrzeug. Das Feuer griff weiterhin auf ein angrenzendes Feld über. Insgesamt wurden 42 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Alt Zachun, Neu Zachun/Hoort/Bandenitz, und Rastow sowie Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Die L 092 wurde für die Unfallaufnahme sowie Bergungsmaßnahmen etwa drei Stunden gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR beziffert. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

