PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person bei Alt Zachun (LK LUP)

Alt Zachun (LK LUP) (ots)

Am 17.08.2025 ereignete sich gegen 20:15 Uhr in der Nähe von Alt 
Zachun (LK LUP) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. 

Über den Polizeinotruf wurde auf der L 092 ein auffälliger PKW Opel 
gemeldet, der aufgrund seiner Fahrweise bereits mehrere 
"Fast-Unfälle" verursacht hatte. Entsandte Funkstreifenwagen konnten 
das betreffende Fahrzeug, welches von einem Mann gefahren wurde, kurz
vor Besendorf im Gegenverkehr wahrnehmen. 

Nachdem sie wendeten stellten sie den bereits verunfallte PKW am 
Ortseingang von Alt Zachun fest. Der PKW kam nach aktuellem 
Erkenntnisstand in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, 
prallte gegen einen Baum und fing Feuer. In der Folge verstarb der 
bislang unbekannte Kraftfahrer im brennenden Fahrzeug. Das Feuer 
griff weiterhin auf ein angrenzendes Feld über. 

Insgesamt wurden 42 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Alt 
Zachun, Neu Zachun/Hoort/Bandenitz, und Rastow sowie Rettungsdienst 
und Notarzt alarmiert. Die L 092 wurde für die Unfallaufnahme sowie 
Bergungsmaßnahmen etwa drei Stunden gesperrt. Die Kriminalpolizei hat
die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR 
beziffert. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren