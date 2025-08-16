Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden in Wittenförden (LK LUP)

Wittenförden (ots)

Am 15.08.2025 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund einer Brandmeldung in der Birkenstraße in Wittenförden (LK LUP) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Brand eines Carports, welcher in der Folge auf den Dachstuhl des dazugehörigen Einfamilienhauses übergriff. Das Haus geriet in Vollbrand und ist nach den Löscharbeiten einsturzgefährdet. Das Feuer breitete sich weiterhin auf den Carport des Nachbarhauses aus, zerstörte diesen und beschädigte die Fassade des dazugehörigen Einfamilienhauses. Dieses ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 500.000EUR geschätzt. Zur Brandbekämpfung wurden 67 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

