Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden in Wittenförden (LK LUP)

Wittenförden (ots)

Am 15.08.2025 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund 
einer Brandmeldung in der Birkenstraße in Wittenförden (LK LUP) 
alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Brand eines 
Carports, welcher in der Folge auf den Dachstuhl des dazugehörigen 
Einfamilienhauses übergriff. Das Haus geriet in Vollbrand und ist 
nach den Löscharbeiten einsturzgefährdet. Das Feuer breitete sich 
weiterhin auf den Carport des Nachbarhauses  aus, zerstörte diesen 
und beschädigte die Fassade des dazugehörigen Einfamilienhauses. 
Dieses ist weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der 
Sachschaden wird auf 500.000EUR geschätzt. Zur Brandbekämpfung wurden
67 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr  eingesetzt. Die 
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort 
beschlagnahmt. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

