Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit drei Fahrzeugen und Vollsperrung

Kröpelin (ots)

Am 15.08.2025 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, Richtungsfahrbahn Rostock unmittelbar im Bereich der Anschlussstelle Kröpelin ein Unfall mit drei beteiligten PKW. Nach jetzigem Erkenntnisstand musste ein Skoda Enyak verkehrsbedingt bremsen, ein nachfolgender Mercedes bremste ebenfalls und der weitere nachfolgende Mercedes fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob dieser den vorausfahrenden Mercedes auch noch gegen den Skoda. Ein Mercedes und der Skoda waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der 43-jährige männliche Unfallverursacher erlitt einen Schock benötigte aber keine weitere medizinische Betreuung. Seine 41-jährige Mitfahrerin wurde verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung nach Rostock ins Südstadtklinikum gebracht. Zur Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle, für die Landung des Rettungshubschraubers und zur Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Rostock für über eine Stunde voll gesperrt werden. Es kam zu Rückstauerscheinungen von über 10 Kilometern bis zur Raststätte Fuchsberg. Gegen 17:30 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort abgeschlossen und die Autobahn konnte wieder freigegeben werden. Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 50.000 Euro geschätzt. Ralf Schlösser Polizeihauptkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

