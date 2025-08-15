PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit drei Fahrzeugen und Vollsperrung

Kröpelin (ots)

Am 15.08.2025 gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, 
Richtungsfahrbahn Rostock unmittelbar im Bereich der Anschlussstelle 
Kröpelin ein Unfall mit drei beteiligten PKW.
Nach jetzigem Erkenntnisstand musste ein Skoda Enyak verkehrsbedingt 
bremsen, ein nachfolgender Mercedes bremste ebenfalls und der weitere
nachfolgende Mercedes fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob 
dieser den vorausfahrenden Mercedes auch noch gegen den Skoda. Ein 
Mercedes und der Skoda waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit 
und mussten geborgen werden.
Der 43-jährige männliche Unfallverursacher erlitt einen Schock 
benötigte aber keine weitere medizinische Betreuung. Seine 41-jährige
Mitfahrerin wurde verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung nach 
Rostock ins Südstadtklinikum gebracht.
Zur Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle, für die Landung 
des Rettungshubschraubers und zur Unfallaufnahme musste die 
Richtungsfahrbahn Rostock für über eine Stunde voll gesperrt werden. 
Es kam zu Rückstauerscheinungen von über 10 Kilometern bis zur 
Raststätte Fuchsberg. Gegen 17:30 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort 
abgeschlossen und die Autobahn konnte wieder freigegeben werden.
Die Schadenshöhe wird polizeilich auf 50.000 Euro geschätzt.

Ralf Schlösser
Polizeihauptkommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 14:31

    POL-HRO: 20.000 Euro Schaden nach Unfall in Zurow (LK NWM)

    Wismar (ots) - Am Freitag ereignete sich gegen 09:00 Uhr an der Kreuzung Zurow und der B 192 ein Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro entstand. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr der 48-jährige Fahrer eines Mercedes Kleinlaster mit Anhänger die B 192 aus Richtung der BAB 20 Abfahrt Zurow kommend in Richtung Reinstorf. Der 81-jährige Fahrer eines Renault kam dem Mercedes-Fahrer entgegen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:49

    POL-HRO: Aktuelle Serie von Schockanrufen in Westmecklenburg

    Rostock (ots) - Seit dem Freitagvormittag registriert die Polizei, dass es in den Bereichen Schwerin, Landkreis Nordwestmecklenburg und Landkreis Ludwigslust-Parchim zu einer Vielzahl sogenannter Schockanrufe kommt. Dabei wird dem Anrufer immer suggeriert, dass ein Familienangehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und eine Kautionszahlung von mehreren tausend Euro erforderlich ist. Das ist eine ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:26

    POL-HRO: Einbrecher stehlen Geld aus zwei Firmen in Roggentin

    Roggentin/Landkreis Rostock (ots) - Dem Polizeirevier Sanitz wurden am heutigen Morgen gleich zwei Einbrüche in Geschäftsräume in Roggentin gemeldet. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht zum einen gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Feinkostgeschäftes u.a. für Fleischwaren im Globusring. Im weiteren Verlauf drangen sie gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten die dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren