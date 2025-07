Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Biker verletzt

Am Dienstag missachtete ein 64-Jähriger die Vorfahrt eines Motorradfahrers bei Uhingen.

Der Unfall passierte kurz vor 8.30 Uhr auf der Landstraße 1152. Ein 64-Jähriger war mit seinem Mercedes in der Nassachtalstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur L1152 nach links in Richtung B10 abbiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah er wohl den von rechts kommenden 58-Jährigen. Der war mit seiner Suzuki auf der Landstraße unterwegs und wollte nach links in die Nassachtalstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht am Fuß verletzt. Der Biker konnte nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 500 Euro, den am Motorrad auf ca. 300 Euro.

