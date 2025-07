Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hoher Sachschaden nach Brand

Am Mittwochfrüh rückte die Feuerwehr zu einem Brand bei einer Firma in Ulm aus.

Ulm (ots)

Gegen 5.35 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in die Bleichstraße in der Ulmer Weststadt aus. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten wohl Mülltonnen und gelagerte Europaletten in Brand. Durch die Hitze kam es auch zur Verpuffung von Gas- und Farbkanistern, was als lauter Knall von Anwohnern wahrgenommen wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich das Feuer bereits auf einen geparkten VW Transporter ausgebreitet. Durch die Flammen entstand zudem an einem angrenzenden Gebäude mit Wohnungen Sachschaden. Wegen dem starken Rauch wurden Anwohner zum Schließen von Fenstern aufgefordert. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese ist bislang noch unklar. Nach einer ersten Schätzung beträgt der Sachschaden bis zu 100.000 Euro.

++++1276786 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell