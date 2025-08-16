Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der TSG 1899 Hoffenheim - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Im Rostocker Ostseestadion fand am 16.08.2025 das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und der TSG 1899 Hoffenheim statt. Das Spiel wurde im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft. In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Insgesamt befanden sich 198 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 19:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell