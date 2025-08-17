PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Schweriner Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

In den frühen Mittagsstunden des 17.08.2025 wurde der 
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock via Notruf ein Brand 
in den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses im Schweriner 
Stadtteil Mueßer Holz gemeldet.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Interieur mehrerer 
Kellerabteile in Brand.  Das Gebäude wurde durch die Berufsfeuerwehr 
der Landeshauptstadt Schwerin evakuiert.
Die Berufsfeuerwehr sowie die ebenfalls hinzugezogene Freiwillige 
Feuerwehr Schlossgarten löschten die Flammen, bevor das Feuer auf 
Wohnräume übergreifen konnte. Die Bewohner des Hauses konnten nach 
abschließender Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen 
zurückkehren.

Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation, konnte jedoch noch 
vor Ort durch die behandelnde Besatzung des Rettungswagens wieder 
entlassen werden.

Der Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes der 
schweren Brandstiftung aufgenommen.

Niklas Mers, POK

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

