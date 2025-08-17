Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Schweriner Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

In den frühen Mittagsstunden des 17.08.2025 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock via Notruf ein Brand in den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Interieur mehrerer Kellerabteile in Brand. Das Gebäude wurde durch die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Schwerin evakuiert. Die Berufsfeuerwehr sowie die ebenfalls hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Schlossgarten löschten die Flammen, bevor das Feuer auf Wohnräume übergreifen konnte. Die Bewohner des Hauses konnten nach abschließender Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation, konnte jedoch noch vor Ort durch die behandelnde Besatzung des Rettungswagens wieder entlassen werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung aufgenommen. Niklas Mers, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell