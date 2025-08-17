PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Gebäudes in Liessow

Landkreis Rostock (ots)

Am Vormittag des 17.08.2025 wurden Einsatzkräfte des Polizeirevier 
Bützow sowie von mehreren Feuerwehren aus dem Amtsbereich Laage 
aufgrund einer Brandmeldung in der Ortschaft Liessow alarmiert. 
Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der gesamte 
Dachstuhl eines Gebäudes.

Dieses unterteilt sich in zwei Hälfen von welcher eine bis vor ein 
paar Monaten noch als Arbeitsversorgung / Kantine genutzt wurde und 
die andere derzeit als Wohnbereich genutzt wird. Die Person, welche 
die eine Hälfte des Gebäudes bewohnt, befand sich zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr in ihrer Wohnung.

Der Dachstuhl musste durch die Feuerwehr abgenommen werden. Im Zuge 
der Löscharbeiten und durch das Feuer wurde das Gebäude komplett 
zerstört.

Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zur Spurensuche und -sicherung 
zum Brandort und wird anschließend Ermittlungen aufgrund des 
Verdachtes der schweren Brandstiftung durch bislang unbekannte Täter 
aufnehmen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren, welche mit insgesamt 74 Kameraden 
im Einsatz waren, dauerten noch bis in den Nachmittag an.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 
100.000EUR geschätzt.

 

Hedi-Luise Müller, Polizeikommissarin

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren