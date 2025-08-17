Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Gebäudes in Liessow

Landkreis Rostock (ots)

Am Vormittag des 17.08.2025 wurden Einsatzkräfte des Polizeirevier Bützow sowie von mehreren Feuerwehren aus dem Amtsbereich Laage aufgrund einer Brandmeldung in der Ortschaft Liessow alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der gesamte Dachstuhl eines Gebäudes. Dieses unterteilt sich in zwei Hälfen von welcher eine bis vor ein paar Monaten noch als Arbeitsversorgung / Kantine genutzt wurde und die andere derzeit als Wohnbereich genutzt wird. Die Person, welche die eine Hälfte des Gebäudes bewohnt, befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in ihrer Wohnung. Der Dachstuhl musste durch die Feuerwehr abgenommen werden. Im Zuge der Löscharbeiten und durch das Feuer wurde das Gebäude komplett zerstört. Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zur Spurensuche und -sicherung zum Brandort und wird anschließend Ermittlungen aufgrund des Verdachtes der schweren Brandstiftung durch bislang unbekannte Täter aufnehmen. Die Löscharbeiten der Feuerwehren, welche mit insgesamt 74 Kameraden im Einsatz waren, dauerten noch bis in den Nachmittag an. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000EUR geschätzt. Hedi-Luise Müller, Polizeikommissarin

