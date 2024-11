Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Straßenlaterne durch Verkehrsunfallflucht beschädigt

Oberwesel (ots)

In Oberwesel kam es zwischen den Abendstunden des 26.11.2024 und dem Vormittag des 27.11.2024 in der Liebfrauenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenlaterne in Höhe der Hausnummer 18 beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.

