POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Kollision zwischen zwei Fahranfängern
Lippe (ots)
Am Donnerstag (18.09.2025), gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Lippspringer Straße / Auffahrt zur Bundesstraße 1, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 18-jährigen Pkw-Führerin und einem 19-jährigen Kraftfahrzeugführer, welcher verkehrsbedingt halten musste. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt, sodass sie sich in ärztliche Behandlung begeben mussten.
