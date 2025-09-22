POL-LIP: Lage. Einbruch in Einfamilienhaus.
Lippe (ots)
Einbrecher verschafften sich über einen Kellereingang im Zeitraum 08. - 19.09.2025 Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Schötmarschen Straße. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell