POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug aus Wagen entwendet.

Lippe (ots) - Unbekannte Diebe schlugen am Samstagabend (20.09.2025) zwischen 17.30 und 20.30 Uhr in der Paul-Schneider-Straße zu. Sie entwendeten aus einer Umkleide einer Sporthalle eine Tasche samt diverser Gegenstände und einem Autoschlüssel. Mit diesem Schlüssel stahlen sie einen grauen Seat Leon mit lippischen Kennzeichen im Wert von rund 7.000 Euro, der auf einem Parkplatz an der Sporthalle abgestellt war. Das ...

