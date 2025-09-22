POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug aus Wagen entwendet.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen (19. - 21.09.2025) gingen Diebe einen in der Uhlandstraße geparkten Citroen Jumper an. Sie beschädigten eine Tür des Wagens und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise zum Diebstahl richten Sie bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
