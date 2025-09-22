Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Schwimmbad-Spind.

Lippe (ots)

Aus einem Spind in der VitaSol-Therme in der Exterschen Straße wurden am Samstag (20.09.2025) zwischen 10.45 und 16.30 Uhr Wertgegenstände gestohlen. Eine Besucherin verschloss ihren Rucksack in einem Spind im Sauna-Umkleidebereich und bemerkte anschließend, dass dieser entwendet wurde. Augenscheinlich war der Schließmechanismus des Spindes defekt. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die im Bereich der Umkleiden verdächtige Personen bemerkt haben und telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Diebstahl geben können.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell