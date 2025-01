Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Hermaringen - Einbrecher unterwegs

In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in zwei Vereinsheime einzubrechen.

In der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag waren Einbrecher in Hermaringen unterwegs. In der Straße Kupferschmied versuchten sie in eine Sportgaststätte einzubrechen. Den Spuren zufolge scheiterten sie mit ihrem Werkzeug an der Tür. Der Schaden an der Tür wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Von Samstag auf Sonntag hatten es Unbekannte auch auf ein Vereinsheim in Hohenmemmingen abgesehen. An dem Gebäude in der Straße Schelmenberg versuchten sie die Eingangstür aufzuhebeln. Da die Tür wohl zu stabil war, mussten die Täter draußen bleiben.

Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07322/9653-0 entgegen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

