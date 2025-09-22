Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Rennrad-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Straße Lopshorner Allee kam es am Samstagmittag (20.09.2025) gegen 12.30 Uhr zu einem Alleinunfall mit einer Radfahrerin. Die 23-Jährige aus Bielefeld fuhr auf ihrem Rennrad aus Augustdorf kommend in Richtung Stoddartstraße. Kurz vor der Einmündung stürzte die Radfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache. Sie überschlug sich mit ihrem Rennrad und wurde schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau, bis der Rettungsdienst eintraf und sie in ein Krankenhaus brachte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

