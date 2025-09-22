Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Verkehrsunfall an der B1 beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Auf der Kohlstädter Straße/B1 ereignete sich am Freitagmittag (19.09.2025) gegen 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 28-Jährige aus Paderborn war mit ihrem Seat Ibiza auf der Kohlstädter Straße aus Schlangen kommend in Richtung Paderborn unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die B1 übersah sie einen vorfahrtsberechtigten VW Taigo-Fahrer. Der 59-Jährige aus Detmold fuhr auf der Lippspringer Straße in Richtung Schlangen. Beide Autos kollidierten miteinander. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen, seine 70-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Seat und der VW mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle blieb bis etwa 16 Uhr gesperrt.

