Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Erneut Haftbefehle in Reitzenhain vollstreckt

Reitzenhain (ots)

Gestern Abend kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gegen 19:30 Uhr am Grenzübergang Reitzenhain einen 46-jährigen bulgarischen Staatsangehörige bei der Einreise aus Richtung Tschechien. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück fest. Er war wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls zu einer Geldstrafe von insgesamt 3681 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen (noch zu verbüßen 60 Tage) verurteilt worden. Da er die geforderte Geldsumme vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert.

Ein 51-jähriger Landsmann konnte am Vortag (10.09.2025) seine offene Geldstrafe in Höhe von 986 Euro begleichen und somit seine Fahrt fortsetzen. Er war vom Amtsgericht Siegen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden.

Bereits am Montag endete die Einreise für einen 54-jährigen tschechi-schen Staatsangehörigen in der JVA. Bei der Kontrolle wurde ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle wegen Erschleichen von Leistungen in Höhe von 477 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen festgestellt. Zudem lagen gegen ihn drei Aufenthaltsermittlungen aufgrund unbekannten Aufenthaltes, zum einen von der Staatsanwaltschaft Halle wegen Diebstahl, sowie von der Staatsanwaltschaft Leipzig und Hildesheim jeweils wegen Unterschlagung, vor.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

