Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 16-Jähriger mit Diebesgut am Hauptbahnhof Chemnitz festgestellt

Chemnitz (ots)

Am Hauptbahnhof Chemnitz kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am vergangenen Freitag einen 16-jährigen algerischen Staatsangehörigen, welcher sich rauchend auf dem Querbahnsteig aufhielt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Diebstahl fest. In der Folge wurde Nachschau in seinen mitgeführten Sachen gehalten. Dabei wurden mehrere neu verpackte Dinge im Wert von ca. 300 Euro (u.a. Glätteisen, Parfüm, Jeans) in einer für Diebstähle präparierten Einkaufstüte aufgefunden, für welche der 16-Jährige keinen Kaufbeleg vorweisen konnte.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Nach Abschluss der strafprozessualen Bearbeitung wurde der 16-Jährige auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell