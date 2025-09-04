Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizeiinspektion Chemnitz- Ukrainische Staatsangehörige wegen Mittellosigkeit zurückgeschoben

Chemnitz/Bärenstein (ots)

Am Mittwoch den 3. September 2025 gegen 07:45 Uhr wurde durch eine Zivilstreife der Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein PKW Ford Focus mit tschechischer Zulassung festgestellt, welcher den Grenzübergang in Bärenstein/Vejperty nutzte und in das Bundesgebiet einreiste. Durch die Zivilstreife konnte der Ford Focus am Ortsausgang Bärenstein einer grenzpolizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Als Insassen des Fahr-zeuges wurden drei ukrainische Staatsangehörige festgestellt, wobei die beiden Beifahrer/Mitreisenden in dem Fahrzeug, ein 20- und 44-jähriger Ukrainer, als Reisegrund einen Kurzaufenthalt bei einem Bekannten in der Region Schwarzenberg angaben. Im Verlauf der polizeilichen Kontrollmaßnahmen konnten den beiden Ukrainern im Fahrzeug mitgeführte Arbeitsbekleidung zugeordnet werden. Weiterhin verfügten beide über keine finanziellen Mittel, um ihren Aufenthalt im Bundesgebiet zu gewährleisten. Nach Anhörung der ukrainischen Staatsangehörigen wurden diese noch am selbigen Tage über den Grenzübergang in Reitzenhain in die tschechische Republik zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell