Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Buntmetalldiebe auf frischer Tat ertappt

Chemnitz (ots)

Am 28.08.2025 gegen 07:00 Uhr erhielt die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Chemnitz telefonisch die Information von Mitarbeitern der DB INfraGO, dass sie zwei männliche Personen beim Diebstahl von Signalkabel auf dem Betriebsgelände in der Glösaer Straße ertappt haben.

Eine Streife der Bundespolizei gab sich unmittelbar vor Ort. Die beiden Tatverdächtigen Deutschen im Alter von 67 und 49 Jahren wurden durch drei Mitarbeiter der DB INfraGO bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Am Tatort wurde ein Fahrrad, ein Rucksack, eine Jacke, Gartengeräte und eine größere Menge abisolierter Kabelstränge (ca. 50 kg) aufgefunden werden.

Den polizeibekannten Beschuldigten wurde der Tatvorwurf des besonders schweren Fall des Diebstahls und des Hausfriedensbruch eröffnet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß belassen.

