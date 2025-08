Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Beim Ausparken beschädigt am Montag ein Unbekannter ein hinter ihm stehendes Fahrzeug und haut ab.

In der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 19:30 Uhr parkte der Fahrer seinen grauen Toyota Corolla in der Kurt-Schumacher-Straße. Als der Fahrzeughalter an sein Gefährt zurückkehrte, bemerkte er eine Delle in der hinteren Tür der Fahrerseite. Vermutlich beschädigte ein Unbekannter Autofahrer beim rückwärts Ausparken den Toyota des 30-jährigen Geschädigten. Der Unfallgegner dürfte an der Heckstoßstange seines Kraftfahrzeuges eine Beschädigung aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631- 369 14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2. |fla

