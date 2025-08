Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streitigkeiten auf der Straße ausgetragen

Kaiserslautern (ots)

Über Schmerzen am Hinterkopf klagte ein 25-jähriger Kneipenbesucher am Sonntagmorgen. Ursache war eine handfeste Auseinandersetzung.

Den Ermittlungen zufolge war der junge Mann mit seinem Kontrahenten in einer Gaststätte in der Pirmasenser Straße in Streitigkeiten geraten. Beide beschlossen gemeinsam, die Meinungsverschiedenheit außerhalb der Räumlichkeiten fortzusetzen und abschließend zu klären. Im Freien schlug der 21-Jährige mit der Faust mehrmals zu.

Eine Zeugin informierte umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Männer voneinander trennen. Der 25 Jahre alte Mann klagte über starke Schmerzen am Kopf. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte dieser jedoch ab. Der 21-Jährige darf sich nun wegen Körperverletzung rechtfertigen. Er erhielt einen Platzverweis. |fla

