Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann mit Hammer und Messern auf dem Hauptbahnhof festgestellt

Chemnitz (ots)

Am Dienstag den 26. August 2025 gegen 13:00 Uhr wurden Mitarbeiter des DB-Service auf einen Mann aufmerksam, welcher vermutlich mit einem hammerähnlichen Gegenstand auf den Fußbodenbelag schlug und informierten daraufhin die Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Die eintreffende Streife konnte im Bereich des Bahnsteiges 10 (Querbahnsteig) einen 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen feststellen, welcher einen Rucksack mitführte, aus dessen Hauptfach griffbereit der Hammerstiel (Outdoor-Hammer) herausragte. Bei der sich anschließenden Kontrolle der Person und des mitgeführten Rucksacks konnten weiterhin vier handelsübliche Küchenmesser im Seitenfach mit einer Klingenlänge von jeweils 12,5 cm festgestellt werden.

Plausible Gründe betreffend des Mitführens der Küchenmesser und des Hammers konnte der 37-jährige nicht vorbringen. Gegen den Deutschen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz (WaffG) gefertigt, die Küchenmesser wurden beschlagnahmt und der 31cm lange Outdoor-Hammer präventiv sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-jährige aus den Räumlichkeiten der Dienststelle entlassen.

