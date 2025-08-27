PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann mit Hammer und Messern auf dem Hauptbahnhof festgestellt

Chemnitz (ots)

Am Dienstag den 26. August 2025 gegen 13:00 Uhr wurden Mitarbeiter des DB-Service auf einen Mann aufmerksam, welcher vermutlich mit einem hammerähnlichen Gegenstand auf den Fußbodenbelag schlug und informierten daraufhin die Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Die eintreffende Streife konnte im Bereich des Bahnsteiges 10 (Querbahnsteig) einen 37-jährigen deutschen Staatsangehörigen feststellen, welcher einen Rucksack mitführte, aus dessen Hauptfach griffbereit der Hammerstiel (Outdoor-Hammer) herausragte. Bei der sich anschließenden Kontrolle der Person und des mitgeführten Rucksacks konnten weiterhin vier handelsübliche Küchenmesser im Seitenfach mit einer Klingenlänge von jeweils 12,5 cm festgestellt werden.

Plausible Gründe betreffend des Mitführens der Küchenmesser und des Hammers konnte der 37-jährige nicht vorbringen. Gegen den Deutschen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz (WaffG) gefertigt, die Küchenmesser wurden beschlagnahmt und der 31cm lange Outdoor-Hammer präventiv sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-jährige aus den Räumlichkeiten der Dienststelle entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 10:22

    BPOLI C: Mehrere Feststellungen im Rahmen der wiederein-geführten Grenzkontrollen

    Reitzenhain/Oberwiesenthal (ots) - In den vergangenen beiden Tagen stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen mehrere Verstöße fest. Zudem wurden mehrere Haftbefehle vollstreckt. Zunächst wurde bei der Kontrolle eines 37-jährigen rumänischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung zur ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:29

    BPOLI C: Bundespolizei stellt Frau mit Drogen und Karambit Messer am Chemnitzer Hauptbahnhof

    Chemnitz (ots) - Am 18. August 2025 um 18:30 Uhr wurde eine Frau am Hauptbahnhof Chemnitz von Einsatzkräften der Bundespolizei angehalten, befragt und kontrolliert. Die 38jährige Deutsche konnte sich nicht ausweisen und es bestanden Zweifel an der angegebenen Identität. Die Einsatzkräfte haben daraufhin eine Nachschau in dem mitgeführten Rucksack durchgeführt. Es ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:26

    BPOLI C: Einsatzkräfte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe stellen Mann mit 56 Ecstasy-Pillen

    Annaberg- Buchholz (ots) - Am 18. August 2025 um 12:45 Uhr wurde am Bahnhof in Annaberg- Buchholz nach Ankunft der Regionalbahn aus Chemnitz ein Mann von Einsatzkräften der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landespolizei und Bundespolizei kontrolliert. Der 33jährige deutsche Staatsangehörige hatte griffbereit ein Einhandmesser bei sich. Des Weiteren führte er 56 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren