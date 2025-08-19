Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einsatzkräfte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe stellen Mann mit 56 Ecstasy-Pillen

Annaberg- Buchholz (ots)

Am 18. August 2025 um 12:45 Uhr wurde am Bahnhof in Annaberg- Buchholz nach Ankunft der Regionalbahn aus Chemnitz ein Mann von Einsatzkräften der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Landespolizei und Bundespolizei kontrolliert.

Der 33jährige deutsche Staatsangehörige hatte griffbereit ein Einhandmesser bei sich. Des Weiteren führte er 56 Ecstasy-Pillen und andere BTM-Utensilien mit sich.

Der Mann wurde zur weiteren Sachbearbeitung an die Einsatzkräfte der Landespolizei übergeben. Es wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn erstattet. Die Betäubungsmittel und das Messer stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell