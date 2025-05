POL-PDTR: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung an "Imkerhäuschen"

Saarburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, dem 02.05.2025 gegen 20 Uhr bis Samstag, dem 03.05.2025 gegen 17 Uhr kam es in Saarburg in der Güterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein PKW eine ca. 50 cm hohe Grundstücksmauer. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer mit dem PKW in unbekannte Richtung. An der Mauer entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Nach bisherigen ...

