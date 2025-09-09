PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI C: 57-Jähriger bedroht Passanten mit Messer

Seiffen (ots)

Ein Zeuge informierte gestern Abend gegen 19:00 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei, welche im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang in Deutscheinsiedel eingesetzt waren, über eine aktuelle Bedrohungslage in der Gemeinde Seiffen. Demnach sollte sich eine männliche Person mit einem Messer bewaffnet im Bereich des Parkplatzes des Penny Marktes aufhalten und Passanten bedrohen. Daraufhin verlegten die Einsatzkräfte unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten unmittelbar zum Ereignisort. Vor Ort stellten sie im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes einen 57-jährigen Deutschen mit einem Küchenmesser in der Hand fest. Die Einsatzkräfte forderten ihn auf, das Messer abzulegen. Diesem kam er ohne Widerstand nach. Der Deutsche wurde vorläufig festgenommen und vor Ort an Einsatzkräfte der Landespolizei übergeben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,4 Promille. Die weitere strafprozessuale Bearbeitung erfolgt zuständigkeitshalber durch die Landespolizei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 108 oder 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

