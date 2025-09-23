POL-LIP: Bad Salzuflen. Werkzeug-Diebe unterwegs.
Lippe (ots)
In der Fritz-Reuter-Straße beschädigten unbekannte Diebe zwischen Freitagabend und Montagmorgen (19. - 22.09.2025) eine Tür an einem geparkten VW Crafter, um in den Wagen zu gelangen und diverses hochwertiges Werkzeug zu stehlen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell