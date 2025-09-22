Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. Zwei vermisste Jugendliche - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Montagmittag (22.09.2025) werden ein 17-jähriges Mädchen und ein 17-jähriger Junge aus Bad Salzuflen vermisst. Die Jugendlichen wurden zuletzt gegen 12:45 Uhr in der Heldmanstraße gesehen. Eine Eigengefährdung kann in beiden Fällen nicht ausgeschlossen werden. Beide vermissten Personen sind vermutlich zusammen unterwegs. Die weibliche Vermisste ist ca. 1,68 m groß, schlank, hat braune Haare, trägt eine Brille und ist mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Hose, weißen Socken und schwarzen Sneakern bekleidet. Ein Foto von ihr finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/181163 [polizei.nrw] Der männliche Vermisste ist ca. 1,86 m groß, kräftig, hat blonde Haare und ist mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Zip-Pullover sowie dunklen Turnschuhen mit rotem Emblem bekleidet. Ein Foto von ihm finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/181165 [polizei.nrw] Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 telefonisch unter (05231) 6090 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle.

