Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250921 - 0970 Frankfurt - Bornheim: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) Am Samstag (20. September 2025) griff ein 20-Jähriger eine Polizeibeamtin an. Beamte nahmen den Mann anschließend fest.

Gegen 23:55 Uhr trafen Polizeikräfte den alkoholisierten Mann auf dem Gelände der Dippemess an. Der 20-Jährige sorgte bereits im Vorfeld für Unruhe und belästigte andere Teilnehmer der Veranstaltung. Die Beamten erteilten dem späteren Tatverdächtigen einen Platzverweis. Der Aufforderung kam er zunächst nach und entfernte sich zu fuß von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später schlug er wieder auf dem Gelände auf. Nach erneuter Ansprache zeigte der 20-Jährige fortwährend ein aggressives Verhalten und trat mehrfach an die Beamten heran. Auch der Aufforderung, Abstand zu halten, kam der Randalierer nicht nach und schlug sodann unvermittelt einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Die Polizeistreife brachte den Mann anschließend zu Boden, nahm ihn fest und lieferte den Tatverdächtigen zur Ausnüchterung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein.

Er muss sich nun des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell