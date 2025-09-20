PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250920 - 0968 Frankfurt - Fechenheim: Festnahme eines mutmaßlichen Autodiebes

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Freitagmittag (19. September 2025) nahmen Polizeibeamte einen 30-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht, ein Auto gestohlen zu haben.

Durch eine Autovermietung erlangte die Polizei Kenntnis über einen möglichen Diebstahl. Demnach wandte sich der Autoverleih an die Polizeibehörden, als einer ihrer Kunden ein gemietetes Fahrzeug nicht auffand, als dieser zum Abstellort zurückkehrte. Erst eine Ortung des Autos im Frankfurter Raum brachte Licht ins Dunkle. Das Fahrzeug befand sich abgeparkt auf der Leo-Gans-Straße in Fechenheim, woraufhin Polizeibeamte gegen 12:00 Uhr Maßnahmen initiierten und sich auf die Lauer legten. Kurze Zeit später stieg der spätere Tatverdächtige in das Auto und fuhr Richtung Jakobsbrunnenstraße. Die Beamten hielten sodann das Fahrzeug an und nahmen den 30-Jährigen fest. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Ordnungshüter zudem fest, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Den Tatverdächtigen brachten die Beamten auf das Polizeirevier. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

