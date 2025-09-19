PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250919 - 0966 Frankfurt: Zwei Sachbeschädigungen im Frankfurter Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstag (18. September 2025) erhielt die Polizei Frankfurt Kenntnis über zwei Sachbeschädigungen, einen Farbbeutelwurf im Bereich der Leipziger Straße und die Beschädigung eines Banners an einem Museum.

Ein Mitarbeiter eines Museums in der Nähe der Ignatz-Bubis-Brücke meldete gestern (18. September 2025), dass Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag die Befestigung eins Banners beschädigt hätten. Das Banner selbst blieb unbeschädigt

Weiterhin warfen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (17. September 2025) auf Donnerstag (18. September 2025) Farbbeutel auf die Fassade eines Gebäudes in der Leipziger Straße. Durch den Wurf wurden außerdem zwei Werbeplakate beschädigt, dort befindet sich aktuell eine Ausstellung.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



