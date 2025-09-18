Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250918 - 0965 Frankfurt - Bornheim: Polizei nimmt mutmaßliche Rollerdiebe fest

Frankfurt (ots)

(yi) Bereits am Dienstag (16. September 2025) nahmen Polizeibeamte zwei Jugendliche fest. Diese stehen im Verdacht, einen Roller gestohlen zu haben.

Gegen 19:50 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass mehrere Jugendliche ohne Helme einen Roller auf der Kohlbrandstraße führten. Eine Polizeistreife suchte sodann die Örtlichkeit auf.

Bei Ankunft der eingesetzten Polizeikräfte flüchteten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Zwei Flüchtende nahm die Streife nach kurzer Nacheile fest. Die Ermittlungen zu den weiteren flüchtigen Personen dauern an.

Die vor Ort eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass der Roller als gestohlen gemeldet war und übergaben diesen seinem rechtmäßigen Eigentümer. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Festgenommenen deren Erziehungsberechtigten.

