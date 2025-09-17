Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250917 - 0962 Frankfurt-Polizeipräsidium: Veranstaltungshinweis - Das Kinderfest der Polizei Frankfurt a. M. steht vor der Tür

Am kommenden Sonntag (21. September 2025) ist es endlich so weit: Kinder bekommen die Möglichkeit, ihre Polizei hautnah zu erleben. In der Zeit zwischen 11:00 und 17:00 Uhr verwandelt sich der Außenbereich vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums Frankfurt a. M. in der Adickesallee 70 in Kooperation mit dem Verein Bürger und Polizei - Frankfurt am Main e. V. zu einer polizeilichen Erlebniswelt für Kinder.

Auf die kleinen Besucherinnen und Besucher warten zahlreiche Infostände, an denen sie durch spielerische und interaktive Angebote polizeiliche Tätigkeiten grundschulgerecht vermittelt bekommen. So wird es unter anderem eine Spurensicherungs- und Funkstation sowie einen Verkehrsparcours geben und auch die obligatorische Fahrzeugshow darf natürlich nicht fehlen. In ihren "Dienstpausen" können sich die Kleinen auf Hüpfburgen oder im Bastelbereich vergnügen. Besonders haarig wird es auf der Vorführungsfläche, wenn unsere Diensthunde ihr spezielles Können unter Beweis stellen. Dort wird sich auch der Nachwuchs auf vier Pfoten die Show der erwachsenen Vierbeiner anschauen.

Und passend zum Abschluss der Respektwoche dürfen an diesem Tag auch zwei Ehrengäste begrüßt werden - der hessische Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck und der ebenfalls für das gesamte Hessenland zuständige Kinderkommissar Leon werden dabei sein. Ob die beiden wohl den Auftakt zu einem neuen Programm, das Kindern eine erste positive Begegnung mit ihrer Polizei ermöglichen soll, verkünden werden? Kommt vorbei und lasst Euch überraschen - selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt!

Die Veranstaltung findet auf dem Außengelände des Präsidiums im Bereich des Haupteingangs entlang der Adickesallee statt. Der Eintritt ist frei und es ist auch keine Voranmeldung nötig.

Den Besuchern wird geraten, mit dem ÖPNV anzureisen, da am Polizeipräsidium keine Besucherparkplätze vorhanden sind. An der Westseite des Präsidiums, entlang der Eschersheimer Landstraße, wird ein "Fahrradparkplatz" eingerichtet. Weitergehende Informationen rund um die Veranstaltung können Sie unserem Internetauftritt unter

https://k.polizei.hessen.de/162881090

entnehmen.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen. Bitte geben Sie uns vorher per E-Mail unter pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Bescheid, ob Sie kommen werden. Am Veranstaltungstag haben wir ausschließlich für Pressevertreter unter 069 / 755 82 5555 ein Servicetelefon eingerichtet.

Sie können selbst nicht dabei sein?

Dann folgen Sie uns auf Instagram über den Account@polizei_ffm. Dort werden wir die Veranstaltung begleiten, damit diejenigen, die selbst nicht kommen können, trotzdem die Möglichkeit haben, einen Eindruck des Kinderfests zu gewinnen.

