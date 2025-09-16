Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250916- 0961 Frankfurt/ Neu-Isenburg: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

Wo ist Thomas W. aus Neu-Isenburg? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 63-Jährigen. Herr W. ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue kurze Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Samstag (13. September), gegen 16 Uhr, im Lindenweg in Neu-Isenburg gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Hinweise auf die Kleidung welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit nicht vor. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr W. in einer hilflosen Lage befindet und Hilfe benötigt.

Ein Foto ist dem beigefügten Link zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6118726

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Thomas W. geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

