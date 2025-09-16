Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Thomas Weitzendörfer?

Neu-Isenburg (ots)

(cb) Wo ist Thomas Weitzendörfer aus Neu-Isenburg? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 63-Jährigen.

Herr Weitzendörfer ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Statur und graue kurze Haare. Der Vermisste wurde zuletzt am Samstag (13. September), gegen 16 Uhr, im Lindenweg in Neu-Isenburg gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Hinweise auf die Kleidung welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit nicht vor.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Thomas Weitzendörfer in einer hilflosen Lage befindet und Hilfe benötigt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Thomas Weitzendörfer geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 16.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

