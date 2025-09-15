Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Sturz auf Gleisbett: Tatverdächtige in Fachklinik - wichtiger Zeuge wird gesucht

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cl) Nachdem eine 43 Jahre alte Frau am Sonntagvormittag (14. September) in der S-Bahnstation Marktplatz in Offenbach einen 79-jährigen Mann mutmaßlich so heftig anrempelte, dass dieser ins Gleisbett stürzte und sich dabei verletzte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6117297), befindet sich die Tatverdächtige nunmehr in einer Fachklinik.

Die Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute Mittag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, sodass sich die Beschuldigte nunmehr in einer Fachklinik befindet.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei nach wie vor um Hinweise von weiteren Zeuginnen und Zeugen. Insbesondere wird ein bis dato unbekannter Zeuge gesucht, mit dessen Unterstützung der Geschädigte aus dem Gleisbett herausgeholt worden sein soll. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei Offenbach zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach zu richten.

