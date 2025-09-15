Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mädchen durch anfahrenden Bus schwer an der Hand verletzt

Hanau (ots)

(lei) Die Hanauer Polizei ermittelt derzeit den genauen Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen am Freiheitsplatz zugetragen hat und bei dem eine Zwölfjährige schwer verletzt wurde. Das Mädchen, so die ersten polizeilichen Erkenntnisse, war gegen 7.25 Uhr auf dem Weg zur Schule und wollte am Bussteig C3 die Straße zwischen zwei Linienbussen überqueren, als die Fahrerin des hinteren Busses anfuhr und das Kind etwas nach vorne schob. Im Zuge dieser Fahrbewegung, bei der auch der Außenspiegel gegen die Heckscheibe des vorderen Busses stieß, wurde offenbar die Hand der Schülerin zwischen beiden Bussen eingeklemmt, weswegen sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik kam. Die Beamten suchen nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich beim Hanauer Polizeirevier zu melden (06181 100-120).

