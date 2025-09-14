PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugenaufruf: Senior stürzt auf Gleisbett - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Offenbach am Main (ots)

(cl) Ein 79-jähriger Mann zog sich am Sonntagvormittag nach einem Sturz auf das Gleisbett in der Offenbacher S-Bahnstation Marktplatz Verletzungen zu, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Senior gegen 10.45 Uhr am Bahnsteig der Station entlang, als ihm eine Frau entgegenkam und ihn mutmaßlich so heftig anrempelte, dass er in das Gleisbett fiel. Eine einfahrende S-Bahn konnte durch eine Gefahrenbremsung rechtzeitig anhalten, sodass Schlimmeres verhindert wurde.

Rettungskräfte verbrachten den 79-Jährigen mit mehreren Prellungen und Frakturen in eine Klinik.

Dank des couragierten Einschreitens eines Zeugen konnten Polizeikräfte eine 43-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Hintergründen des Geschehens dauern derzeit an. In dem Zusammenhang kam es zeitweise zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei Offenbach zu melden.

Offenbach, 14.09.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

