Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 38. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.09.2025:

Neuberg, L 3445 in Fahrtrichtung Ravolzhausen (Unfallschwerpunkt);

16.09.2025:

Bruchköbel, L 3347 In Fahrtrichtung Roßdorf (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

17.09.2025:

Mainflingen, L 2310 in Fahrtrichtung Stockstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

18.09.2025:

Hanau-Wolfgang, K 970 Ernst-Barthel-Straße in Fahrtrichtung Großauheim (Schulweg);

19.09.2025:

Dietzenbach, L 3001 in Fahrtrichtung Offenthal (Wild);

20.09. und 21.09.2025:

Hanau-Wolfgang B 43a in Fahrtrichtung Langenselbold (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 12.09.2025, Pressestelle, Merlin Winges

