Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholisierter Autofahrer ohne Versicherungsschutz im Wangerland

Wangerland (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) wurde die Polizei im Zeitraum zwischen 13:57 Uhr und 14:52 Uhr in Westrum auf einen Autofahrer aufmerksam, der unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Beschuldigte einen Pkw, obwohl für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung bestand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Zulassungsplakette des Fahrzeugs entfernt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell