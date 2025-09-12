Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Alkoholisierter Autofahrer ohne Versicherungsschutz im Wangerland
Wangerland (ots)
Am Donnerstag (11.09.2025) wurde die Polizei im Zeitraum zwischen 13:57 Uhr und 14:52 Uhr in Westrum auf einen Autofahrer aufmerksam, der unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.
Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Beschuldigte einen Pkw, obwohl für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung bestand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille.
Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Zulassungsplakette des Fahrzeugs entfernt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell