Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbefugtes Betreten eines Balkons

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag (11.09.2025) kam es im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Mellumstraße zu einem Vorfall in einem Mehrfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte eine 50-jährige Beschuldigte auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre. Dort zerstörte sie gelagerte Lebensmittel und warf diese anschließend auf das Dach einer angrenzenden Garage. Zuvor war die Frau bereits im Hausflur gesehen worden.

