Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kontrollen von E-Scootern und Fahrrädern in der Vareler Fußgängerzone

Varel (ots)

Varel - In den vergangenen Tagen führte die Polizei Varel gemeinsam mit dem Ordnungsamt gezielte Kontrollen in der Fußgängerzone durch. Dabei kamen auch kombinierte Fußstreifen zum Einsatz.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden mehrere minderjährige Verkehrsteilnehmer auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und ermahnt. Gegen Jugendliche und Erwachsene, die gegen die Verkehrsregeln verstießen, wurde konsequent ein Verwarngeld erhoben.

"Bei einer weiteren Kontrolle konnten wir feststellen, dass einige Personen ihr Verhalten bereits angepasst hatten und ihre E-Scooter durch die Fußgängerzone schoben", berichtet Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel. Auffällig war jedoch, dass nur wenige kontrollierte Personen Ausweisdokumente oder die erforderlichen Papiere für ihre E-Scooter mitführten.

Die Polizei kündigt an, dass auch in den kommenden Wochen weitere Kontrollen in der Fußgängerzone durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

