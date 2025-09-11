Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind auf Fahrrad in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch (10.09.2025) kam es gegen 13:05 Uhr in der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 74-jähriger Autofahrer, vom Parkplatz eines Supermarktes nach rechts in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er ein 13-jähriges Mädchen, das mit ihrem Fahrrad den Gehweg befuhr.
Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Zudem entstand leichter Sachschaden am Pkw. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.
