Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Polizeihubschrauber bei der Suche nach einer hilflosen Person im Einsatz

Delmenhorst (ots)

Bei der Suche nach einer hilflosen Person kam am Montag, 21. Juli 2025, auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Über den Notruf meldete sich gegen 00:30 Uhr eine 20-jährige Delmenhorsterin. Sie schilderte, dass sich eine zu Besuch befindliche Freundin in einem psychischen Ausnahmezustand befinden würde und in diesem das Haus in Schafkoven/Donneresch verlassen habe. Weil aufgrund in der Nähe befindlicher Gräben eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, suchten Beamte der Polizei umgehend nach der hilflosen 21-Jährigen aus Oldenburg. Beteiligt waren auch Diensthunde und der Polizeihubschrauber.

Etwas mehr als zwei Stunden später wurde die 21-Jährige gefunden. Sie hatte sich in einem Garten versteckt gehalten und machte einen apathischen Eindruck. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie in ein Krankenhaus.

