Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mit stark überhöhter Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Cannabis auf der B212 unterwegs +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Durch das erhebliche Überschreiten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit und eine unsichere Fahrweise ist am Montag, 21. Juli 2025, gegen 02:20 Uhr, ein Autofahrer auf der B212 in Stadland aufgefallen. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 22-jährige Mann aus Butjadingen befuhr zunächst die B437 von Stotel in Richtung B212 und überholte hier einen zivilen Streifenwagen, der durch das aufgesetzte Blaulicht eigentlich hätte erkennbar sein können. Schon hier überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Nach dem Wechsel auf die B212 in Richtung Nordenham beschleunigte er seinen Audi nochmal deutlich und fuhr jetzt mit einer vom ungeeichten Tachometer abgelesenen Geschwindigkeit von 190 km/h. Mehrfach geriet er in den Gegenverkehr und überfuhr Sperrflächen. Als die Beamten den Mann schließlich in Ellwürden kontrollierten, machte er einen benommenen Eindruck. Ein durchgeführter Test zeigte dann auch den möglichen Einfluss durch THC an. Den entsprechenden Konsum räumte der 22-Jährige ein.

Gegen ihn wird nun wegen des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrverhaltens in Verbindung mit der nicht angepassten Geschwindigkeit ermittelt. Es besteht außerdem der Verdacht, dass er durch den THC-Einfluss nicht mehr fahrtüchtig gewesen sein könnte. Weil wegen beider Delikte der Verdacht der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen besteht, ordnete die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme des Führerscheins an.

