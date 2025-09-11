PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrskontrolle in Wilhelmshaven - Fahrer entzieht sich Kontrolle

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10.09.2025) kam es gegen 00:25 Uhr in der Weidenstraße zu einem Polizeieinsatz im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Autofahrer angehalten und mehrfach aufgefordert, seine Personalien vorzuzeigen. Trotz wiederholter Aufforderung händigte er lediglich seinen Führerschein aus. Anschließend entzog er sich fluchtartig der Kontrolle und ließ dabei den Führerschein zurück. Das Kennzeichen des Pkw konnte abgelesen werden. Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

